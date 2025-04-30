鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調升至131元，幅度約7.13%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由122.28元上修至131元，調升幅度7.13%。其中最高估值148.3元，最低估值100.71元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予歐力士評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
歐力士今(30日)收盤價為20.22元。近5日股價上漲7.13%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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