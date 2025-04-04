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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為39.36元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:17


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.6元下修至3.39元，其中最高估值5.48元，最低估值2.57元，預估目標價為39.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.48(5.48)6.236.59
最低值2.57(2.57)2.474
平均值3.79(3.85)4.075.15
中位數3.39(3.6)3.654.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值144.00億158.14億165.41億
最低值134.66億135.49億151.18億
平均值138.93億147.17億158.30億
中位數138.90億146.34億158.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-829.93-848.4927.801.923.24
營業收入39.24億48.84億93.63億116.41億128.33億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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