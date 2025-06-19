鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(A)(BRK.A-US)EPS預估下修至29983.06元，預估目標價為735,000.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(A)(BRK.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由30870元下修至29983.06元，其中最高估值31964.02元，最低估值29543.78元，預估目標價為735,000.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31964.02(31964.02)
|34197.9
|33558.26
|最低值
|29543.78(29543.78)
|30794.15
|33558.26
|平均值
|30445.64(30826.71)
|32326.49
|33558.26
|中位數
|29983.06(30870)
|32200
|33558.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,803.16億
|4,071.98億
|3,687.02億
|最低值
|3,328.51億
|3,510.67億
|3,687.02億
|平均值
|3,629.73億
|3,818.78億
|3,687.02億
|中位數
|3,757.51億
|3,873.69億
|3,687.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|26,668.00
|59,460.00
|-15,535.00
|66,412.00
|61,900.00
|營業收入
|2,455.10億
|2,760.94億
|3,020.89億
|3,644.82億
|3,714.33億
詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(A)(BRK.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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