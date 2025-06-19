鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信ERIC-US的目標價調升至9.06元，幅度約5.36%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對愛立信(ERIC-US)提出目標價估值：中位數由8.6元上修至9.06元，調升幅度5.36%。其中最高估值10.68元，最低估值5.81元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予愛立信評價：積極樂觀8位、保持中立11位、保守悲觀7位。
愛立信今(19日)收盤價為8.33元。近5日股價下跌5.36%，標普指數下跌0.69%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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