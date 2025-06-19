鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-19 17:40

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伊朗與以色列衝突正加劇人們對中東這一關鍵產油區潛在供應中斷的擔憂，而在這背後，一場關乎全球經濟命脈的地緣風暴，正在中東的荷姆茲海峽悄然醞釀。該海峽的波濤正牽動全球油價與石油運輸市場的神經。

荷姆茲海峽關閉倒數計時？專家曝伊朗原油出口正常/減產/斷供三大情景投資策略

作為全球近五分之一原油供應的「咽喉要道」，荷姆茲海峽的所有動靜都可能引發能源市場的地震，而今年油價走勢與運油商機正圍繞伊朗原油供應這一關鍵變數展開。

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專家指出，荷姆茲海峽每日承載全球 20% 的原油運輸，佔全球海運原油的三分之一，通行狀況直接決定全球原油供需平衡，也勾勒出 2025 年油價的三種可能圖景。

伊朗原油日均出口約 150 萬桶，占全球供應 2%，若順利進入市場，全球原油供應過剩壓力將集中釋放。國際能源署 (IEA) 數據顯示，在此情景下，油價恐從當前每桶 80 美元跌至 60 美元。對消費者而言，汽油價格下降、通膨壓力減輕是利多，但油氣公司與運油企業將面臨利潤壓縮的挑戰。

若伊朗因制裁或地緣衝突減產，全球原油供應缺口恐每天達 100 萬桶，此時油價將在每桶 75 至 80 美元區間震盪，成為油氣生產商的「甜蜜點」，足以保障利潤又不至於抑制需求。投資人可關注油氣 ETF 與龍頭能源股，這些標的在中高位油價下表現穩健。

最極端的情景是，荷姆茲海峽因衝突關閉，這條「全球油運生命線」若中斷，全球原油市場將迎來「黑天鵝」，每日 2100 萬桶運輸量歸零，油價可能在短時間內從每桶 80 美元飆升至 120 美元，甚至更高，出現類似 2020 年緊張局勢時數天之內飆漲 20%。高油價雖讓能源公司獲利豐厚，卻會推高消費者成本與企業經營壓力，通膨失控風險加劇。

油價波動的背後，石油運輸市場正迎來結構性轉機。過去 4 到 5 季，專為制裁國家運輸原油的老舊船隻「影子船隊」擠壓了合規油輪的生存空間，運力一度佔全球油輪的 15%，但在今年，隨著制裁加碼，影子船隊活動減少，合規油輪需求激增，尤其是超大型油輪 (載重 30 萬噸以上的 VLCC）。

OPEC 今年打算增產至每日 3700 萬桶，增加約 100 萬桶 / 日，加上全球煉油能力擴張，尤其是中東、亞洲），直接推高原油運輸需求。

數據顯示，VLCC 運價已從去年初的每天 2 萬美元飆升至 5 萬美元，傳統淡季 (第一季) 表現亦超預期。分析師預測，今年 VLCC 運價恐進一步漲至 7 萬美元 / 天，漲幅達 250%。

在此背景下，相關企業也衍生出投資機會，成為資本關注的焦點。​​Frontline 擁有 81 艘現代化油輪 (41 艘 VLCC)，平均船齡 6.8 年，99% 為環保「ECO」設計，去年淨利 4.956 億美元，今年遠期租約鎖定價格高於現金保本點，獲利前景強勁。

此外，全球最大成品油輪船東​​Scorpio Tankers 的 99 艘船隊平均船齡 8-9 年，低於產業平均，環保合規優勢顯著，該公司去年淨利 6.688 億美元，但本益比僅 3.6 至 4.2 倍，市場可能低估該公司持續獲利潛力。

​​作為全球最大油輪船東的中遠海能是中國 LNG 運輸龍頭​​，共有 159 艘船，總運力 2374 萬載重噸，LNG 船隊規模 87 艘，其中 50 艘已投運，。

​​招商輪船​​亦擁有 VLCC 52 艘、VLOC 37 艘，總運力超 3000 萬載重噸，業務多樣性強化抗風險能力。