川普將出手打伊朗？ 牛彈琴：各方「底線」與「誤判」將決定美國下場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-19 13:30

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伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 周三 (18 日) 在 X 平台上的一句「大戰已經開始！」，將美國與伊朗的緊張對峙推向新高度，美國總統川普同日稱「下周非常關鍵」，但又以「不知道會不會動手」的模糊態度讓局勢更顯得撲朔迷離，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周四 (19 日) 發文指出，這場被雙方稱為「新階段」的衝突可能有三種走向。

川普將出手打伊朗？牛彈琴：各方「底線」與「誤判」將決定美下場

哈米尼宣佈「大戰開始」的同時，直指美國總統川普「不可接受」的威脅言論，強調伊朗「永不投降」，而川普此前要求「無條件投降」要求、對伊朗領空的「完全控制」說法及「可能清除哈米尼」的暗示，被視為刺激伊朗的直接導火線。

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文中指出，以伊衝突將近一周，根據估算，以色列每晚防空成本近 3 億美元，現有反導系統僅能維持 10 到 12 天。雙方均承諾「繼續行動」，以色列更放話「重大軍事行動將遠超過往」，局勢隨時可能升級為全面戰爭。

在美國「打與不打」的懸念中，牛彈琴分析指出，​​首先，美國「不下場」不符合其戰略邏輯。​​從川普「下周關鍵」的表述，到美軍航艦集結中東、加油機戰機轉場的實際動作，美國已為介入做好準備。更關鍵的是，以色列僅摧毀了伊朗部分核設施，深藏山區的核心目標需美國「最先進鑽地炸彈」才能徹底摧毀。

牛彈琴指出，「美國被逼無奈出手」的說法恐將出爐，而川普此前「不發動戰爭」的承諾，歷史證明「聽聽即可」。

​​第二，國際社會的「雙重標準」暴露虛偽本質。​​伊朗在談判期間遭以色列襲擊，卻找不到「說理之地」，阿拉伯國家譴責以色列，中俄亦表態反對侵略，但美國總統川普卻「鼓勵以色列繼續行動」。

更諷刺的是，德國總理稱以色列「為我們幹髒活」，卻避談「國際法」與「公平正義」，而以色列擁有核武器的「潛在事實」與伊朗「不尋求核武」的承諾，更凸顯國際規則的失衡。

​​最後，美國介入恐陷「中東泥潭」。​​哈米尼已做好「被清除」準備，川普則猶豫「嚴重後果」。若美國動手，殺紅眼的伊朗可能攻擊美國目標，萬一航母被擊沉、荷姆茲海峽被封鎖或美軍被俘，美國將陷入「想抽身卻拔不出腿」的困境。更棘手的是，若僅削弱伊朗政權而未推翻，該國「死心製造核彈」的風險將飆升，但若徹底推翻，中東混亂外溢恐導致更大規模戰亂，這正是川普「想拿諾貝爾和平獎」卻不敢輕啟戰端的矛盾所在。

牛彈琴認為，從哈米尼的「大戰宣言」到川普的「謎之猶豫」，從以伊雙方實彈交鋒到國際社會的口水博弈，這場危機的走向已進入「最後讀秒」。