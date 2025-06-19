鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-19 21:46

‌



全球油價正受到日益加劇的地緣政治風險顯著影響。投資銀行高盛估計，地緣政治溢價可能使布蘭特原油價格從目前的每桶 70 多美元上漲約 10 美元。更為嚴峻的是，若伊朗的石油供應遭受中斷，油價甚至可能突破每桶 90 美元。

高盛：地緣政治風險或將油價推高10美元(圖:shutterstock)

高盛指出，中東地區石油出口的安全性極為脆弱，例如葉門胡塞武裝組織對曼德海峽船隻的襲擊便是一個例證，這些襲擊擾亂了石油流動。

‌



高盛原本預計布蘭特原油在今年第四季平均每桶 60 美元，且假設不會發生供應中斷。然而，傳出美國總統川普可能加入以色列的行列轟炸伊朗，這使得高盛的這一基準情境變得愈發不確定。

川普對媒體表示：「我可能會這麼做。我可能不會這麼做。我的意思是，沒有人知道我會怎麼做。」儘管有共和黨支持者，如班農 (Steven Bannon) 反對美國再次捲入類似伊拉克戰爭的衝突，但川普也表示，若要在兩者之間選擇——是讓伊朗開戰還是擁有核武器——「你必須做你必須做的事情」。

與此同時，另一家銀行巴克萊警告，如果中東地區的衝突進一步升級，原油價格可能飆升至每桶 100 美元以上。巴克萊還預計，即使伊朗每日超過 200 萬桶的石油出口 (幾乎全部運往中國) 中有一半中斷，布蘭特原油也可能達到每桶 85 美元。

近期油價有所回落，市場正等待美國立場的進一步明確。布蘭特原油周四盤中的交易價格約為每桶 76.56 美元，西德州中級原油約為每桶 75.22 美元。