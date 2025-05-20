外資重返中國市場！2025全球投資者大會釋出強烈訊號：看好AI與高階製造潛力

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 16:50

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由深圳證券交易所主辦的「2025 全球投資者大會」在深圳隆重舉行，吸引了富達、安本、瑞士百達、施羅德、摩根士丹利、AIA、瑞銀、未來資產、美銀等全球重量級外資機構齊聚一堂，成為觀察國際資金如何看待中國市場的重要風向球。

多家外資機構在會中指出，根據內部調查與分析，全球投資人對中國市場的信心正在明顯回溫。未來資產環球投資首席投資官安珠姬（Joohee An）表示，外資正逐步增加對中國資產的配置，預期中國企業獲利下行風險有限，整體市場可能迎來估值重估。

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瑞銀、摩根士丹利：中國股市具備估值與流動性優勢

瑞銀中國主管房東明指出，近期與量化基金與做市商等海外投資者溝通頻繁，發現海外投資人對中國市場參與意願提升，尤其看好流動性與估值改善。

摩根士丹利董事總經理沈黎則表示，自 2024 年第四季起，境外資金已呈現淨流入趨勢。隨著中美貿易談判超預期推進，投資人風險偏好明顯上升。

根據摩根士丹利近期舉辦的中國 BEST 會議，有超過八成的國際投資人表示可能增加中國股票持倉比例。目前滬深 300 指數本益比約為 12 倍，MSCI 中國指數的企業獲利預期亦逐步回到合理區間，顯示中國股市仍具有估值吸引力。

AI 技術突破推升科技股，吸引更多外資關注

此外，AI 技術的迅速發展，尤其是以 DeepSeek 等中國原生技術平台為代表，讓國際投資人對中外科技實力差距的認知出現改觀。這一轉變推升了中國科技股在 A 股與港股的表現，也成為吸引外資布局的重要原因。

房東明表示，AI 熱潮預計將持續兩到三年，成為推動中國股市估值上修的主要驅動力。目前在 A 股市場中，AI 與大型科技股的市值佔比持續提升，政策支持正帶動全面估值重構。

外資關注高階製造與創新產業，中國仍是關鍵投資地

沈黎補充，外資正特別關注中國在科技研發、新型消費、高階製造等領域的企業，並積極進行中長期布局，預期這些產業將成為中國經濟未來的增長引擎。

美銀中國區行政總裁王偉也指出，根據近期亞洲區基金經理調查，有超過七成受訪者積極尋找在中國的投資機會，選擇投資其他地區的僅剩 16%，顯示外資信心顯著回升。