川普限制跨性別護照政策遭美法官擋下！擴及全美護照申請人

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 12:20

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美國波士頓聯邦地方法院法官 Julia Kobick 於 6 月 17 日裁定，全面禁止川普政府執行拒發跨性別與非二元性別人士護照的政策。該裁定擴大了她今年 4 月針對六位原告的初步禁令，允許他們申請標註其性別認同，或以「X」為中性性別標記的護照。

川普限制跨性別護照政策遭美法官擋下。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Kobick 指出，川普政府根據其簽署的行政命令所推動的護照規範，違反美國憲法第五修正案，構成基於性別的歧視，並反映對跨性別者的非理性偏見，因此屬於違憲政策。

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此次裁決將原本僅適用於六名原告的禁令擴展至全國範圍。Kobick 法官授予此案集體訴訟地位，強調該政策普遍妨礙跨性別、非二元與雙性人獲得與性別認同一致的護照，因此應全面暫停執行。

代表原告的美國公民自由聯盟（ACLU）律師 Li Nowlin-Sohl 表示，此判決是對抗跨性別歧視與爭取司法平等的重要一步，為所有性別多元族群爭取更多法律保障。

對於該裁決，白宮發言人 Anna Kelly 發表聲明抨擊，指這是「一位不守規矩的法官又一次試圖阻撓川普總統的議程，並推行違背生物學真相的激進性別意識形態。」

爭議起源：川普行政命令僅認可生物性別

本案與美國總統川普於今年 1 月 20 日重返白宮後簽署的行政命令有關。該命令明確規定，聯邦政府僅承認「生物上明確區分的兩種性別：男性與女性」，並要求國務院調整政策，僅核發「準確反映持有人性別」的護照。

根據川普政府所修改的規範，護照申請人須提供出生證明所載的生理性別，且只能標註為男性（M）或女性（F），不再允許以性別認同為標準自我選擇。