鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-18 07:56

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據美國《CNBC》周二（17 日）報導，全球最大航運協會之一波羅的海國際航運公會表示，以色列伊朗大規模衝突令整個航運行業感到不安，目前已經有不少船隻選擇避開荷姆茲海峽，通過荷姆茲海峽的船隻數量正在下降。

受以色列、伊朗衝突影響，通過荷姆茲海峽船隻數量下降。（圖：Shutterstock）

波羅的海國際航運公會說，在中東安全局勢加劇惡化的情況下，預計通過荷姆茲海峽的海運費用會上漲。

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標普全球市場財智公司周二也表示，以色列伊朗大規模衝突的威脅足以對航運產生嚴重干擾，跡象表明，一些航運公司開始避免通過荷姆茲海峽。

荷姆茲海峽連接波斯灣和阿拉伯海，是全球重要石油咽喉要道之一。美國能源資訊署的數據顯示，2023 年通過該水道的石油規模平均為每天 2,090 萬桶，約佔全球石油消耗量 20%。

多名美國官員周二表示，美軍正在向中東部署更多戰機，同時延長當地其他戰機的部署時間。

美軍部署的戰機包括 F-16、F-22 和 F-35，但美國官員稱此舉是防禦性質，戰機是用於攔截無人機等空中目標。