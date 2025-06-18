受以色列、伊朗衝突影響 通過荷姆茲海峽船隻數量下降
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據美國《CNBC》周二（17 日）報導，全球最大航運協會之一波羅的海國際航運公會表示，以色列伊朗大規模衝突令整個航運行業感到不安，目前已經有不少船隻選擇避開荷姆茲海峽，通過荷姆茲海峽的船隻數量正在下降。
波羅的海國際航運公會說，在中東安全局勢加劇惡化的情況下，預計通過荷姆茲海峽的海運費用會上漲。
標普全球市場財智公司周二也表示，以色列伊朗大規模衝突的威脅足以對航運產生嚴重干擾，跡象表明，一些航運公司開始避免通過荷姆茲海峽。
荷姆茲海峽連接波斯灣和阿拉伯海，是全球重要石油咽喉要道之一。美國能源資訊署的數據顯示，2023 年通過該水道的石油規模平均為每天 2,090 萬桶，約佔全球石油消耗量 20%。
多名美國官員周二表示，美軍正在向中東部署更多戰機，同時延長當地其他戰機的部署時間。
美軍部署的戰機包括 F-16、F-22 和 F-35，但美國官員稱此舉是防禦性質，戰機是用於攔截無人機等空中目標。
另有一名美國國防部官員說，美國可能在東地中海部署更多能夠攔截彈道飛彈的海軍艦艇。船舶追蹤網站的數據顯示，美國「尼米茲號」航母取消原定計畫，改變航線，向西駛向中東。
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