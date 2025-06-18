搶攻運動與時尚市場 Meta智慧眼鏡將推Oakley、Prada版本

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-18 06:40

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據《CNBC》周二 (17 日) 報導，Meta(META) 計劃繼續與義法眼鏡集團 EssilorLuxottica 合作，推出 Oakley 及 Prada 品牌的智慧眼鏡。繼雷朋版本大獲成功後，新產品將鎖定運動族群與高端時尚市場，其中 Oakley 版本預計售價約 360 美元，6 月 20 日發表。

Meta雷鵬智慧眼鏡成功後，將推出Oakley、Prada版本。(圖:Reuters/TPG)

Meta 周一在社群媒體預告 Oakley 版本發表，為「Oakley | Meta」開設 Instagram 帳號，並寫道「下一波進化即將在 6 月 20 日到來」。

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據《CNBC》取得的文件顯示，新眼鏡將鎖定運動族群。Meta 發現多位雷朋 Meta 智慧眼鏡用戶會用它來錄網球、滑雪等運動，所以決定專攻愛運動的消費者。

知情人士透露，Oakley 版本因為防水防潮性能比雷朋版本好，售價可能約 360 美元。第一款產品會用跟 2023 年雷朋 Meta 眼鏡差不多的技術。

Meta 跟 Prada 的合作，是在這個時尚品牌去年 12 月跟 Luxottica 續約 10 年眼鏡授權後談成的。

前 Meta 員工說，Prada 眼鏡特別適合做智慧眼鏡，因為這個牌子很多款式的鏡腿都比較厚，可以放更多像麥克風、晶片這些零件。不過，Prada 版本什麼時候發表尚未確定。

Meta 最早在 2019 年就跟 EssilorLuxottica 合作開發雷朋智慧眼鏡，2021 年推出第一款，但真正熱銷是 2023 年的第二代。它加入了 Meta AI 語音助理功能，連接手機後可以認路標、看食材找食譜，還能用 WhatsApp 和 Messenger 錄語音訊息。

EssilorLuxottica 執行長 Francesco Milleri 今年 2 月說，2023 年以來已經賣了 200 萬副 Meta 雷朋智慧眼鏡，目標 2026 年底前年產量要達到 1000 萬副。

根據《華爾街日報》去年報導，Meta 與 EssilorLuxottica 去年 10 月已延長的合作協議價值 50 億美元。知情人士透露，Meta 取得該公司品牌智慧眼鏡技術的多年獨家授權。

兩家公司計劃今年購物季推出比較大台的第三代眼鏡，預計會在其中一片鏡片加小螢幕。

此外，值得注意的是市場競爭也越來越激烈。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 上個月宣布跟 Warby Parker 簽 1.5 億美元合作案，要推出有 Google Gemini AI 助理的智慧眼鏡，預計 2025 年後上市。