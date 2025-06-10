鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-10 10:38

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據《財聯社》周二（10 日）報導，TikTok 宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模，並新增就業崗位。

TikTok在英投資將擴大至13億，計劃新增超過500個工作崗位。（圖：Shutterstock）

TikTok 在一份聲明中說，英國員工人數今年將增至 3,000 人，新增 500 多個工作崗位。

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TikTok 正在倫敦巴比肯投資新建辦公室，佔地面積將超過 2022 年開設的英國總部，預計於明年年初開放。TikTok 表示，這將使其在英國基礎設施方面的投資達到約 1.4 億英鎊（人民幣 13.62 億）。

TikTok 在英國的擴張並非偶然，自進入英國市場以來，其用戶數量持續攀升，目前英國每月超過 3,000 萬人使用 TikTok，英國已成該平台 在歐洲最大用戶社區。

在業務布局上，TikTok 不僅在社交娛樂領域佔據重要地位，電商業務 TikTok Shop 也發展迅猛，已成為全英增長最快的線上零售平台。

研究機構 Oxford Economics 的數據顯示，超過 150 萬家英國中小企業活躍於 TikTok 平台，上述企業一年為英國經濟貢獻約 16 億英鎊，提供 3.2 萬個就業崗位。