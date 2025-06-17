鉅亨網編輯林羿君 2025-06-17 09:21

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儘管面對歐盟領導人的壓力，美國總統川普在 G7 峰會上表示，他不急於對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，因為制裁一個國家會讓美國損失數十億美元。

川普坦言：制裁俄羅斯會虧大錢 不急於出手。(圖:shutterstock)

曾多次表示正在考慮對俄羅斯實施新的經濟制裁，但一直沒有付諸實施。當被問及為何仍在等待時，川普告訴記者，他想看看「協議是否簽署」，並表達了對實施制裁將對美國產生影響的擔憂。

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川普在 G7 峰會上說：「別忘了，制裁會讓我們付出很多錢。當我制裁一個國家時，這會讓美國花費很多錢，一大筆錢。」他補充道：「這不只是一份文件簽署那麼簡單，你們談論的是數十億美元。制裁並不容易。這不是一條單行道。」

歐洲領導人一直敦促川普實施新的制裁，認為可以讓俄羅斯總統普丁用更真誠的態度進行談判，以結束已進入第四年的烏克蘭戰爭至關重要。普丁拒絕了停火和與烏克蘭總統澤倫斯基面對面談判的呼籲，並且只提出了最大限度的領土要求。

川普對莫斯科和基輔都表現出失望，本月稍早在與德國總梅爾茨的會晤中表示，其他國家應該「讓他們打一段時間」，進一步激起了盟友的恐慌，他們擔心美國總統會放棄基輔。