search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.04元下修至1.97元，其中最高估值2.83元，最低估值1.71元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.83(2.83)3.865.132.68
最低值1.71(1.71)1.962.372.68
平均值2.05(2.09)2.643.262.68
中位數1.97(2.04)2.513.122.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值76.17億89.52億96.91億87.96億
最低值72.23億77.11億82.82億87.96億
平均值73.93億83.83億89.36億87.96億
中位數73.75億84.86億89.32億87.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERJ

相關行情

台股首頁我要存股
巴西航空工業45.79-0.33%

延伸閱讀



Empty