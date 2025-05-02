鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.04元下修至1.97元，其中最高估值2.83元，最低估值1.71元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.83(2.83)
|3.86
|5.13
|2.68
|最低值
|1.71(1.71)
|1.96
|2.37
|2.68
|平均值
|2.05(2.09)
|2.64
|3.26
|2.68
|中位數
|1.97(2.04)
|2.51
|3.12
|2.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.17億
|89.52億
|96.91億
|87.96億
|最低值
|72.23億
|77.11億
|82.82億
|87.96億
|平均值
|73.93億
|83.83億
|89.36億
|87.96億
|中位數
|73.75億
|84.86億
|89.32億
|87.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|營業收入
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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