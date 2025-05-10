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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至57元，幅度約4.59%

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)提出目標價估值：中位數由54.5元上修至57元，調升幅度4.59%。其中最高估值65元，最低估值39元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予巴西航空工業評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。

巴西航空工業今(10日)收盤價為48.21元。近5日股價上漲4.59%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ERJ市場預估目標價

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巴西航空工業48.21-2.59%

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