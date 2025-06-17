鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至67.5元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值105元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(17日)收盤價為76.75元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲0.45%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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