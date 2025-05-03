英國FTSE 100連15日收紅創最長漲勢 中美關稅衝突下突圍而出

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-03 01:30

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儘管全球市場近來因美國總統川普的關稅政策反覆搖擺而陷入震盪，倫敦股市卻持續逆勢上攻。英國 FTSE 100 指數周五 (2 日) 再漲 1.25%，迎來第 15 個交易日連漲，創下史上最長連漲紀錄。

該指數年初以來已累計上漲逾 5%，打破 2017 年連續 14 日收漲的紀錄。FTSE 250 指數也連續八日收紅，創下自 2020 年底以來最長連漲紀錄，並實現連續第四週上漲。

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漲幅表現亮眼的個股包括：英國餐飲集團 SSP Group 大漲 4%，醫療保健公司 Haleon 上漲 3.8%，航空與工程企業 Melrose Industries 也上揚 3.6%。

中立地位吸金 英股避開關稅風暴

分析指出，英國在美中關稅衝突中的「相對中立地位」成為吸引資金的關鍵因素之一。Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 表示：「隨著美中關係趨緩，加上英國並未被納入美方報復性關稅的範圍，提升了投資信心。」

他指出，英股防禦型權值股，如阿斯特捷利康 (AZN-US)、殼牌 (SHEL-US) 與消費品巨頭，吸引尋求避險的資金進駐，3.5% 至 4% 的高股息殖利率亦增添吸引力。此外，惠特貝瑞 (Whitbread) 與 Entain 等企業財報表現穩健，也強化整體市場信心。

英國經濟年增率達 1.5%，展現一定韌性，也助長股市動能。

估值偏低＋降息預期 支撐上行潛力

目前 FTSE 100 估值相對全球其他主要股市仍具吸引力，加上市場預期英國央行 (BOE) 今年將啟動多次降息，Aslam 認為指數有望在 6 月底前挑戰 8,900 點水準，較目前仍有約 4% 的上行空間。

不過他也警告，技術面顯示指數已接近「超買區」，若地緣政治或關稅不確定性再起，可能造成回檔壓力，此外，若英鎊升值至 1.30 美元附近，亦可能對出口導向型成分股造成壓力。

Hargreaves Lansdown 市場主管 Susannah Streeter 則表示：「雖然指數尚未重返 3 月高點，但潛力仍在，FTSE 100 仍有延續漲勢的動能。」

根據美銀報告，英國股市截至 4 月底的年初至今報酬為 12.6%，在全球股市中排名第 10，高於美股的負 5% 表現。