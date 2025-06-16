三星打造健康資料共享平台 穿戴裝置功能再升級
鉅亨網編譯段智恆
南韓科技大廠三星電子周一 (16 日) 宣布將開發一個全新的健康資料中樞平台，協助用戶在就診期間以外，也能將個人健康資訊直接分享給醫生，進一步鞏固其在數位健康產業的佈局。這項新平台尚未正式推出，但三星強調將打破目前健康科技應用「各自為政」的困境，建立一個整合化的使用者體驗。
三星健康業務主管 Dr. Hon Pak 表示，雖然目前市面上有許多創新工具，但使用者往往需要依賴多個分散的應用程式才能管理個人健康狀況，這不但不便，也容易中斷醫病溝通。他指出，三星希望整合來自智慧手錶等穿戴裝置的數據，集中至一個平台，並設計能協助使用者持續追蹤醫師指示的提醒機制。
在完整健康中樞推出之前，三星也公布了多項 Galaxy Watch 系列的新功能，這些功能將透過 One UI 8 軟體更新，陸續推送至美國與南韓的用戶，並於本月展開測試。包括抗氧化能力與血管負荷的測量工具、個人化跑步訓練建議、以及睡眠管理升級等，將適用於去年的 Galaxy Watch 系列裝置，部分功能如睡前教練將支援 Galaxy Watch 5 與後續機型。
抗氧化檢測功能將允許用戶透過將指尖貼在手錶背部感測器，即可偵測體內抗氧化程度，系統也會依數據提供改善建議，例如多攝取富含抗氧化物的莓果類食物。而血管負荷功能則透過使用者在睡眠期間的脈波變化，判斷動脈承受的壓力，進一步評估中風等心血管風險。
此外，三星也導入跑步訓練功能，分析使用者的基礎表現後提供強化建議。同時，智慧手錶將根據過去數日的數據，主動建議最佳就寢時間，協助改善睡眠品質。
隨著智慧手錶逐漸從單純的通知工具轉型為結合運動與醫療功能的多合一裝置，其他科技巨頭如蘋果 (AAPL-US)、Garmin 以及 Google(GOOGL-US) 也都加速布局心率監測與睡眠追蹤等功能。Pak 表示，這波健康功能強化的趨勢，反映出慢性病盛行、醫療人力短缺與成本上升等背景，愈來愈多人希望在家中就能完成基礎健康管理。
目前三星健康平台的每月活躍用戶約達 6,800 萬人。Pak 也透露，未來三星的健康感測功能將擴展至耳機等其他裝置，公司也正持續研發無需袖帶的血壓量測，以及無創血糖監測等技術，但這些功能仍需數年時間才能正式實現。
延伸閱讀
下一篇