鉅亨網編譯段智恆 2025-06-16 23:20

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南韓科技大廠三星電子周一 (16 日) 宣布將開發一個全新的健康資料中樞平台，協助用戶在就診期間以外，也能將個人健康資訊直接分享給醫生，進一步鞏固其在數位健康產業的佈局。這項新平台尚未正式推出，但三星強調將打破目前健康科技應用「各自為政」的困境，建立一個整合化的使用者體驗。

三星打造健康資料共享平台 穿戴裝置功能再升級(圖：REUTERS/TPG)

三星健康業務主管 Dr. Hon Pak 表示，雖然目前市面上有許多創新工具，但使用者往往需要依賴多個分散的應用程式才能管理個人健康狀況，這不但不便，也容易中斷醫病溝通。他指出，三星希望整合來自智慧手錶等穿戴裝置的數據，集中至一個平台，並設計能協助使用者持續追蹤醫師指示的提醒機制。

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在完整健康中樞推出之前，三星也公布了多項 Galaxy Watch 系列的新功能，這些功能將透過 One UI 8 軟體更新，陸續推送至美國與南韓的用戶，並於本月展開測試。包括抗氧化能力與血管負荷的測量工具、個人化跑步訓練建議、以及睡眠管理升級等，將適用於去年的 Galaxy Watch 系列裝置，部分功能如睡前教練將支援 Galaxy Watch 5 與後續機型。

抗氧化檢測功能將允許用戶透過將指尖貼在手錶背部感測器，即可偵測體內抗氧化程度，系統也會依數據提供改善建議，例如多攝取富含抗氧化物的莓果類食物。而血管負荷功能則透過使用者在睡眠期間的脈波變化，判斷動脈承受的壓力，進一步評估中風等心血管風險。

此外，三星也導入跑步訓練功能，分析使用者的基礎表現後提供強化建議。同時，智慧手錶將根據過去數日的數據，主動建議最佳就寢時間，協助改善睡眠品質。