鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-16 16:30

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美元指數 (DXY) 今 (16) 日在歐洲早盤交易時段下跌開出，除中東地緣政治緊張局勢升級風險外，本周密集的全球央行貨幣政策會議也為全球匯市增添更多不確定性。外媒最新報導指出，從美元的避險角色到歐元強勢崛起，再到原油價格的波動，全球匯市正處於一個充滿變數的十字路口。

Fed本周決議成關鍵！美元與歐元此消彼漲 中東戰火與全球央行本周會議牽動走勢

中東地緣政治風暴持續升溫，以色列與伊朗的緊張對峙不僅牽動市場神經，更在全球經濟與匯市掀起連鎖反應。雙方均未展現退讓跡象，衝突升級風險令投資者憂心忡忡，尤其是伊朗可能封鎖荷姆茲海峽的傳聞，更讓全球能源供應蒙上陰影。該水道佔全球石油運輸量 30% 以上的關鍵通道，若受阻將直接推高油價並引發經濟動盪。

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受此影響，原油價格近期持續飆升。在以色列對伊朗發動先發制人打擊後，國際油價今日一度再大漲約 1%，延續上周五 (13 日) 大漲 7% 的強勢。油價波動不僅反映市場對中東局勢的恐慌，更讓依賴能源進口的國家面臨成本攀升壓力，進一步加劇通膨隱憂。

作為傳統避險貨幣的美元近期表現謹慎，今日兌日元匯率持平於 144.22 日元，兌瑞郎報 0.8116，穩定在 0.8131 附近。儘管美元整體呈上漲趨勢，市場對其後續走勢卻存分歧。

Brown Brothers Harriman 全球市場策略主管 Win Thin 指出，若聯準會 (Fed) 本周會議釋放鴿派信號，美元恐因美國經濟基本面疲軟而重新走弱，地緣風險與美國經濟數據的雙重壓力，讓美元未來充滿不確定性。

與美元的謹慎形成對比，風險貨幣與石油出口國貨幣表現分化。澳元、紐元今日小幅走升，挪威克朗更上漲 0.3%，創 2023 年初以來新高。油價上漲也為石油出口國貨幣提供支撐，卻也凸顯全球匯市的複雜分化。

歐元強勢崛起則尤其值得關注。歐元兌美元今日報 1.1572 美元，年內累計漲幅達 11.76%，領跑主要貨幣，引發市場對其是否挑戰美元霸權的討論。

歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯 (Luis De Guindos) 指出，歐元短期內難以撼動美元的全球儲備貨幣地位，歐元升值反映歐元區經濟韌性，ECB 更關注通膨與成長前景，而非匯率波動。這番言論為歐元進一步走強提供支撐，也令市場對歐洲貨幣政策走向更為關注。

全球主要央行貨幣政策會議將成為市場本周焦點。Fed 在周三的 (18 日) 利率決議備受矚目，市場預估將按兵不動，但更關心對經濟數據的解讀。美國經濟活動疲軟與通膨高企並存，Fed 也許會傳遞中性信號，避免過於鷹派或鴿派的立場。

此外，日本央行、英國央行、瑞士央行等也將陸續公佈政策決定，各國貨幣政策的差異化或加劇全球匯市波動。

全球貿易與 G7 會議的不確定性也為本周市場再增添複雜性。自美國總統川普試圖重塑全球貿易秩序以來，市場始終籠罩在陰霾中，美元今年迄今貶值超 9%，部分源於投資人對美歐、美日貿易協定最後期限僅剩不到 3 周的緊張情緒。

本周 G7 領袖雙邊會晤期間，各國與美國的互動有望為貿易局勢指明方向，卻也可能進一步攪動市場。