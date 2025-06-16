〈台幣〉午後風雲變色叩關3年新高 收盤升1.48角險守29.5關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北
受中東戰事影響，美元指數轉強，但今 (16) 日下午匯價風雲變色，外資熱錢湧入，新台幣兌美元匯率一度升抵 29.494 元，創下 2022 年 6 月初以來的新高價，終場在央行介入調節下，新台幣匯價驚險守住 29.5 元關卡，以 29.52 元作收，升值 1.48 角，台北及元太外匯市場總成交值縮至 16.595 億美元。
本周進入超級央行周，市場聚焦美國聯準會 (Fed)、日本銀行 (BOJ) 及英國央行 (BOE) 的利率決策會議，台灣央行第二季理監事會議也將於本周四登場，市場投資人轉趨觀望。
外匯交易員指出，美元指數今天意外急跌，帶動亞幣普遍走升，台北匯市早盤交易清淡，外資呈現雙向進出，進口商明顯縮手，幾乎沒什麼美元買盤。
不過，下午出現幾家外資集體匯入，帶動新台幣兌美元升值幅度擴大，最高來到 29.494 元、升值多達 1.74 角，央行尾盤前加大調節力道，使得匯價打回 29.5 元之上，收在 29.52 元，升值 1.48 角。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.23%，亞幣普遍走揚，韓元升值 0.64%，新台幣升值 0.50%，新加坡幣升值 0.18%，人民幣小幅升值 0.02%，日元則貶值 0.27%。
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