〈台幣〉午後風雲變色叩關3年新高 收盤升1.48角險守29.5關卡

受中東戰事影響，美元指數轉強，但今 (16) 日下午匯價風雲變色，外資熱錢湧入，新台幣兌美元匯率一度升抵 29.494 元，創下 2022 年 6 月初以來的新高價，終場在央行介入調節下，新台幣匯價驚險守住 29.5 元關卡，以 29.52 元作收，升值 1.48 角，台北及元太外匯市場總成交值縮至 16.595 億美元。