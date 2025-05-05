川普重申不排除武力奪取格陵蘭 放話「可能會發生一些事」

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-05 15:10

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美國總統川普多次表態覬覦格陵蘭和加拿大，他重申不排除武力奪取格陵蘭，至於加拿大則「極不可能」對其動武，但仍想納為美國第 51 個州。

在周日播出的 NBC《與媒體有約》(Meet the Press) 訪問中，談到有無可能對格陵蘭動武時，川普說：「我不排除，我也不是說會這麼做，但我什麼都不排除。」

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川普強調，美國非常需要格陵蘭，「格陵蘭的居民非常少，我們會照顧、珍惜他們，這一切都會做。但我們需要它來維護國際安全。」

他甚至說，「格陵蘭可能會發生一些事，我說真的。」

至於加拿大，川普則斬釘截鐵地說「這極不可能。我不認為加拿大會出現這種情況」。

川普表示，他在卡尼勝選後曾與他通話，但雙方並未談及讓加拿大成為美國一州的事，但可以在卡尼訪美時討論。卡尼計畫 6 日訪問美國會晤川普。

他重申，美國每年給加拿大高達 2,000 億美元（約 1.56 萬億港元）補貼，美國不需要也根本不想要加拿大的汽車、能源、木材，「但如果加拿大是美國的一部分，這對我們來說不會是負擔。它會是一個受人珍視的州。」