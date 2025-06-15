以色列空襲伊朗引爆區域衝突：中東股市重挫、特拉維夫與沙特市場大跌

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 18:30

‌



以色列於 13 日凌晨起對伊朗展開大規模空襲，引發中東局勢迅速升溫。戰火爆發後的首個交易日，以色列特拉維夫股市於週日（15 日）低開 1.7%，而沙地阿拉伯全股指數在早盤重挫 3.6%，反映投資人對地緣政治風險的高度擔憂。

色列空襲伊朗引爆區域衝突：中東股市重挫。(圖：Shutterstock)

根據《證券時報》報導，當地時間 14 日晚至 15 日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊對以色列發動多輪報復性攻擊，動用大量導彈及無人機，針對特拉維夫、海法等重要城市進行轟炸。伊朗官方強調，此舉是針對以色列多次侵略行動的回應。

‌



伊斯蘭革命衛隊聲明指出，此次攻擊目標鎖定以色列的戰鬥機燃料製造設施與能源供應中心。伊朗警告，若以方持續挑釁，後續將採取更為激烈的軍事行動，攻擊範圍可能擴及整個中東地區。

面對伊朗反擊，以色列國防軍 14 日晚間啟動全面防空系統，並於多地拉響空襲警報，要求民眾進入防空避難所，防範進一步的導彈襲擊。

另一方面，以色列也對伊朗首都德黑蘭展開新一輪報復空襲。根據伊朗石油部聲明，德黑蘭北部沙赫蘭（Shahran）儲油庫與南部燃料設施於 14 日晚遭以軍襲擊，所幸因儲油量有限，火勢已獲控制。

此外，伊朗南部布什爾（Bushehr）的兩座煉油廠稍早亦遭以色列空襲，導致設施爆炸起火，突顯該國能源設施面臨嚴峻風險。

以色列軍方當天晚間表示，空軍已成功打擊伊朗國防部總部、核計畫指揮中心及多處石油設施。據《國土報》報導，這是以色列首次對伊朗能源基礎設施發動空襲，標誌著雙方衝突進一步升級。