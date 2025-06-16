美國民調：超過半數美國人不認可川普總統職務表現

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-16 07:59

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美國《NBC News》周日（15 日）公布的民調結果顯示，55% 受訪 18 歲以上美國成年人表示，不認同川普總統處理總統職務的方式，民調結果與 4 月相似。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

民調結果顯示，美國民眾對川普處理幾個問題的方式給予負面評價：60% 受訪者反對川普在關稅問題上的處理方式，61% 受訪者反對川普在生活成本和通貨膨脹問題上的處理方式，56% 受訪者反對川普處理大學相關問題的方式。

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此外，51% 受訪者贊同川普對邊境安全和移民問題的處理方式。

此外，民調結果顯示，共和黨支持者在支出法案的優先事項上出現分歧。40% 受訪共和黨支持者表示，他們最關心的是確保減少國家債務，39% 共和黨支持者表示，他們最關心的是繼續並擴大川普於 2017 年頒布的所得稅減免和抵免政策。

另有 20% 共和黨支持者表示，維持現有支出是他們最重要的預算優先事項。