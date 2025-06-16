search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美國民調：超過半數美國人不認可川普總統職務表現

鉅亨網編譯鍾詠翔


美國《NBC News》周日（15 日）公布的民調結果顯示，55% 受訪 18 歲以上美國成年人表示，不認同川普總統處理總統職務的方式，民調結果與 4 月相似。

cover image of news article
美國總統川普。（圖：Shutterstock）

民調結果顯示，美國民眾對川普處理幾個問題的方式給予負面評價：60% 受訪者反對川普在關稅問題上的處理方式，61% 受訪者反對川普在生活成本和通貨膨脹問題上的處理方式，56% 受訪者反對川普處理大學相關問題的方式。


此外，51% 受訪者贊同川普對邊境安全和移民問題的處理方式。

此外，民調結果顯示，共和黨支持者在支出法案的優先事項上出現分歧。40% 受訪共和黨支持者表示，他們最關心的是確保減少國家債務，39% 共和黨支持者表示，他們最關心的是繼續並擴大川普於 2017 年頒布的所得稅減免和抵免政策。

另有 20% 共和黨支持者表示，維持現有支出是他們最重要的預算優先事項。

上述民意調查於 5 月 30 日至 6 月 10 日進行，全美 19,410 名成年人通過在線調查方式參與此次民意調查。

文章標籤

川普美國民調關稅

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數42197.79-1.79%

延伸閱讀



Empty