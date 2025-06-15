中美倫敦談判內幕曝！路透：中國仍拒鬆綁軍用稀土、 美擬再延長關稅期限90天

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 17:30

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根據《路透》報導，最新一輪中美談判於倫敦舉行，雖緩和部分貿易緊張關係，但對稀土、晶片出口限制等核心爭議仍無實質進展，導致雙方在達成全面貿易協議方面仍存重大障礙。

路透：中國仍拒鬆綁軍用稀土。(圖：Shutterstock)

消息人士指出，中國至今未同意出口用於美國戰機與飛彈系統的軍用稀土磁鐵，而美國方面也維持對中國採購高階人工智慧（AI）晶片的出口管制，原因在於這些晶片具備潛在軍事應用風險。

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雙方談判的其中一大癥結，在於中國尚未針對包含釤（samarium）等特種稀土元素做出讓步。這些稀土材料屬於軍事關鍵資源，不在中方提出的「快速通道」審批名單中。汽車與工業製造商多數使用的是鏑（dysprosium）與鋱（terbium）等其他類型的稀土磁鐵。

此次中美談判的重心也出現轉變，中方將稀土出口放寬與美方解除 AI 晶片禁令進行掛鉤談判，顯示雙方談判已從原本的關稅與貿易逆差問題，逐步轉向涉及國家安全與科技封鎖的出口管制爭議。

此外，知情人士透露，美國官員正在考慮將原訂於 8 月 10 日到期的對中關稅措施再度延長 90 天，為談判爭取更多時間，也表明兩國短期內難以敲定具體、持久的貿易協議。

中國在全球稀土供應鏈中佔有壟斷性地位，尤其在高純度精煉與加工方面處於領先。中方表示，已開始核准部分非軍事用途的稀土出口申請，並為可信賴的美企設立「綠色通道」。

對此，布魯金斯學會中國中心主任哈斯（Ryan Hass）表示，中國善用其稀土優勢作為中美貿易談判的談判籌碼，這使美方在推進政策上倍感壓力。他指出：「川普團隊已逐漸意識到，未來難以再獲得偏向美方利益的不對等協議。」

這次倫敦匆忙舉行的貿易會談，是在川普與中國國家主席習近平上週通話後舉行的。儘管雙方初步同意美對中維持 55% 關稅、中對美課徵 10% 關稅，但中美長期貿易失衡與科技出口爭議仍無法在短期內獲得實質解決。