鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-12 15:00

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經過兩天密集談判後，中美倫敦貿易談判迎來關鍵突破，雙方代表在第三天會談中宣布達成貿易框架，但具體細節尚未公佈，談判核心議題之一是稀土出口管制，這也是中美長期存在的經貿分歧之一。

從徐光憲破冰到中美倫敦貿易談判：稀土如何成為中國的「王牌」？ (圖:Shutterstock)

稀土作為不可或缺的戰略資源，廣泛應用於軍工、電子和航空航太領域，尤其是美國的國防產業。以 F-35 隱形戰機為例，生產過程中需要大量稀土，這使得稀土供應的穩定性對美方至關重要。

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中美倫敦談判達成貿易框架，稀土爭端有望迎來新突破，但具體細節仍需進一步觀察。這場博弈的意義不僅在於緩解雙方分歧，更在於為全球經濟的復甦注入正面訊號，稀土問題究竟能否成為中美合作的契機尚待觀察。

今年 4 月，美國總統川普宣布全面關稅的瞬間，北京商務部的公告同步生效。美國地質調查局的最新數據揭示殘酷現實：70% 的稀土化合物依賴中國進口。 F-35 戰機每架需 0.4 噸稀土，特斯拉機器人渴求 3.5 公斤釹鐵硼，五角大廈斥資 4.39 億美元興建的加工廠，預計 2027 年才能投產。

美國空軍警告，稀土缺乏可能導致 F-35 戰機生產放緩，並延遲雷達系統的交付。

華府智庫《CSIS》的一份報告指出，中國對重稀土的出口管控可能直接導緻美國國防供應鏈中斷。如果中國完全停止中重稀土元素的出口，美國短期內是無力填平缺口的。

雖然自 2020 年起，五角大廈投入 4.39 億美元建造稀土加工設施，但 CSIS 指出，這些設施最快要到 2027 年才能達到量產，產能仍遠低於中國。

《華商韜略》報導，稀土的故事始於更久遠的博弈。1972 年內蒙古包頭礦區，當時 52 歲的「中國稀土之父」徐光憲彎腰拾起礦石時，北風正捲著黃沙掠過「稀土公園」門前的浮雕。當國際壟斷者將中國鎖在稀土產業鏈底端時，化學家在實驗室熬白了雙鬢。1974 年，「串級萃取理論」的橫空出世如同利劍劈開技術鐵幕，到 1990 年，中國稀土產量佔全球九成，價格暴跌七成，改寫了世界貿易規則。

目前，新的戰場在高性能永磁材料領域開打。2012 年日立金屬發起的「337 調查」，讓中國釹鐵硼企業首次感受到專利絞殺的寒意，但 2015 年，中科三環的專利牆已涵蓋全部核心技術。

在全球化版面的棋盤上，中國企業展現出驚人的戰略眼光。盛和資源入股美國芒廷帕斯礦，讓這個曾被遺棄的礦山重現生機，金力永磁也在墨西哥蒙特雷投建的工廠，與特斯拉超級工廠隔城相望。2024 年，當胡澤松站在格陵蘭島的礦權文件前，中國資本早已在北極圈織就資源網。

國際上對稀土的投入正進入深水區，MP 材料公司與沙烏地阿拉伯合作打造完整供應鏈，萊納斯在馬來西亞突破重稀土量產，烏克蘭與格陵蘭的探礦權爭奪硝煙瀰漫。

作為全球最大稀土生產國的中國，稀土儲量佔全球總儲量的約 35%，產量佔全球的 70% 以上，美國希望透過此次談判，促使中方擴大稀土出口，以緩解美國軍工和高科技產業的供應壓力。

對中方而言，稀土出口管制政策是維護國家利益的重要手段。中國代表會談後表示，這次談判的成果有助於增進中美互信，並推動兩國經貿關係穩定發展。

然而，中方也清楚美方反覆無常並不稀奇，稀土出口政策不會輕易改變，但雙方可能在特定領域找到合作平衡點。