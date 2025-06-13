鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-13 10:54

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中東緊張局勢急劇升級，觸發國際油價劇震。美國西德州原油期貨價格與布蘭特期油價格今 (13) 日早盤飆漲 8%，創階段新高。摩根大通(JPM-US) 最新分析警告，若中東衝突進一步擴大，油價恐飆升至每桶 120 至 130 美元，主因全球關鍵航運要道霍爾木茲海峽若遭封鎖，將重創石油供應。

中東局勢升溫國際油價應聲飆8%！小摩：以伊衝突擴大恐將油價推高至每桶120至130美元

荷蘭《BNO News》報導，以色列空軍繼今晨首波攻擊後，再次對伊朗進行空襲，德黑蘭周邊六個軍事基地傳出爆炸聲。

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以色列空軍週五凌晨對伊朗境內數十個與核子計畫和其他軍事設施相關的目標發動空襲，並將此行動命名為「獅子的力量」。以軍稱，伊朗擁有足夠的濃縮鈾，可以在幾天內製造出多枚炸彈，因此需要採取行動應對這項「迫在眉睫的威脅」。

以色列總理尼坦雅胡發表電視演說表示，此次行動將持續到完成為止，不論需要多長時間。「我們打擊了伊朗核濃縮計畫和核武計畫的核心。針對伊朗在納坦茲的主要濃縮設施進行了打擊。此次行動將持續數日，直至消除此威脅為止。以軍行動目標是打擊伊朗核設施、彈道飛彈工廠和軍事能力。」

美國國務卿盧比歐最新表示，以色列對伊朗採取單方面行動，美方並未參與對伊朗的打擊行動，目前的首要任務是保護在該地區的美國部隊，伊朗不應針對美國利益或人員。

在此背景下，摩根大通首席大宗商品分析師 Natasha Kaneva 最新報告成為市場關注重點。報告指出，當前油價約 70 美元，較其模型估算的 6 月公允價值 66 美元高出約 4 美元，顯示市場已隱含 7% 的「最壞情境概率」。

Kaneva 強調，若以伊衝突擴大，油價反應將呈「指數級」而非「線性」成長，其中，荷姆兹海峽這一全球最繁忙石油運輸通道的安危是關鍵變數，該水道僅 21 英里寬，但承載全球 30% 的海運石油貿易 (約每日 2000 萬桶) 及 20% 液化天然氣供應，涉及伊朗、伊拉克、沙烏地阿拉伯等七大產油國的能源出口。

歷史上，伊朗雖多次威脅封鎖荷姆兹海峽，但從未真正實施。摩根大通分析指出，因為封鎖對伊朗自身成本極高，不僅違背國際準則，更將重創波斯灣合作委員會 (GCC) 成員國經濟利益，導致伊朗被地區孤立。不過，若以伊衝突升級為全面戰爭，這一「紅線」恐被突破。

報告預測，在「最壞情境」下，伊朗石油出口每日可能減少 210 萬桶，中東地區三分之一的全球石油產量將受波及，油價恐衝擊 120 至 130 美元區間。

儘管短期風險飆升，摩根大通對油價的「基本預測」仍謹慎，若中東局勢未惡化，今年剩下時間及 2026 年油價將維持在每桶 60 美元中低區間，但報告明確指出，一旦以色列攻擊伊朗核設施，此基礎情境將徹底失效，市場將直面「供應中斷」的極端風險。