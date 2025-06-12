鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 09:40

‌



有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine) 執行長岡拉克(Jefferey Gundlach) 表示，鑑於美國債務沉重及利息開支達到「站不住腳」(untenable) 的水準，長債不能再被視為毫無風險的投資產品。

新債王岡拉克：美國債務「站不住腳」 長債已非無風險產品。(圖:Reuters/TPG)

岡拉克在彭博全球信用論壇上指出，現在市場意識到，美國長期公債並非合理的避險資產，「清算即將到來。」

‌



他也談到了黃金的吸引力、過高的市場估值、私募信貸的狀況、人工智慧 AI 和印度的長期投資機會。他表示，投資人應該考慮增加非美元資產的持有量，並表示他的公司已開始將外幣引入其基金。

岡拉克將如今的市場環境比喻為 1999 年網路泡沫破滅前夕，以及全球金融危機爆發前的 2006 年和 2007 年。他進一步指出，蓬勃發展的私募信貸產業類似 2000 年代中期的債權抵押證券（CDO）市場，「發行量龐大，接受度也很高」。

他指出，近幾個月來，公募信貸市場表現優於私募信貸市場，並認為後者有「過度投資」以及被迫出售的風險。

岡拉克說：「我只是覺得現在的超額回報遠不及以前了。」他列舉了哈佛大學等美國機構可能會出售私募資產的例子。由於川普政府切斷了撥款和資金，哈佛大學已經尋求出售其捐贈基金所持有的部分私募股權。