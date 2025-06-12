馬斯克終與川普和解為何「反水」才開始便低頭？專家曝三大軟肋

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-12 08:00

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馬斯克的「背叛」來得突然，前一天還怒斥川普「大而美法案」是「劫貧濟富」的垃圾、宣稱要彈劾總統並組建新政黨的他，隔天態度便迅速軟下去，刪除前一天攻擊川普的貼文，放出求和信號，甚至被傳試圖致電川普，但川普不僅未接招，反而擺出「斷交」姿態，要求團隊與馬斯克劃清界線並研究報復方案。專家認為，馬斯克快速妥協背後暗藏多重現實考量。

馬斯克與川普和解！科技狂人為何「反水」才剛開始便低頭？專家曝三大軟肋

馬斯克攻擊的核心是川普力推的「大而美法案」，稱其加劇美債危機、劫貧濟富。但川普對該法案的爭議早有預期，甚至不惜與共和黨內反對者公開撕扯，以強硬姿態推動立法。

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更關鍵的是，馬斯克拋出「川普跟已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 名單」這一猛料，對川普的基本盤幾無殺傷力，川普的支持者以美國底層「紅脖子」為主，這類群體對政治人物的道德瑕疵容忍度極高，甚至將其視為「真性情」的象徵。川普能以「有前科者」身分當選總統，已印證其選民對其個人形象的包容度。因此，馬斯克的攻擊更似「隔靴搔癢」。

專家指出，真正讓馬斯克忌憚的，是川普的反擊手段直擊其商業命脈。川普第一時間祭獻「斷供」大招，威脅取消對特斯拉的補貼，並叫停 SpaceX 與美國政府的合作。這兩項措施直接威脅馬斯克商業帝國的根基，特斯拉依賴政府補貼維持市場競爭力，而 SpaceX 則靠 NASA 訂單支撐火箭研發與星鏈計畫。

更棘手的是，川普團隊正推動重啟針對特斯拉自駕安全性、SpaceX 火箭發射合規性的 65 項聯邦調查。先前因川普執政，這些調查一度暫停，如今關係破裂後，馬斯克的企業將面臨持續騷擾，甚至現金流斷裂風險。市場已對此作出反應，且馬斯克每發一條攻擊川普的動態，特斯拉股價便應聲下跌，單日跌幅一度達 14%。

此外，川普陣營也拋出「取消馬斯克美國國籍」的極端提議，試圖從身分層級瓦解其商業版圖。儘管此類操作實際執行難度極大，卻進一步放大了馬斯克的危機感。畢竟，川普若動用國家機器針對單一企業，足以對美國新能源、航太等戰略產業造成重創，但馬斯克顯然不願冒此風險。