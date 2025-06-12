川普派兵鎮壓洛杉磯抗議人數超中東駐軍 起因、成本、法律攻防一次看

鉅亨網新聞中心 2025-06-12 02:20

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為應對洛杉磯爆發的反移民執法抗議示威，美國總統川普已下令向該地區部署兵力。根據《美國廣播公司》(ABC) 報導，截至目前，美國政府已洛杉磯部署了 4800 名現役國民兵和海軍陸戰隊人員，數量超過美軍在伊拉克和敘利亞的駐軍。

目前在洛杉磯，已有川普政府下令部署的數千名國民兵。(圖:Reuters/TPG)

抗議起因與軍力部署

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6 月 6 日，美國移民與海關執法局 (ICE) 出動大批執法人員，在洛杉磯等多地強力執法，引發街頭對峙和衝突。抗議者隨即在洛杉磯舉行示威，並與警方爆發衝突。

7 日，白宮發表聲明稱，川普簽署備忘錄，向洛杉磯部署 2000 名國民兵，以防止社會動亂。但由於騷亂持續升級，國防部 9 日宣布增派國民兵，美國北方司令部也發表聲明稱，將在洛杉磯部署海軍陸戰隊。

川普 10 日將洛杉磯抗議者稱為「暴徒」和「外敵」，並再次表示將「解放」洛杉磯。

軍力規模超越中東駐軍

截至 10 日，川普政府已在洛杉磯部署 4800 名現役美軍士兵，包括 4100 名國民兵和 700 名海軍陸戰隊士兵。此數字已超過美軍在伊拉克的 2500 人和敘利亞的 1500 人。

據《CNN》報導，ICE 於 10 日發布國民兵在洛杉磯參與行動的照片，顯示數名國民兵正在保護執行逮捕任務的警察。消息人士透露，國民兵的任務是保護財產和人員，無權逮捕抗議者。

美國國土安全部助理部長 Tricia McLoughlin 表示：「如果任何暴徒襲擊 ICE 執法人員，軍事人員有權暫時拘留他們，直到執法部門逮捕。針對 ICE 執法人員的暴力行為必須停止。」

軍事部署成本與爭議

美國國防部副部長 Brian MacDonald10 日向國會眾議院撥款委員會表示，海軍陸戰隊和國民兵的動員將花費國防部約 1.34 億美元。

由於川普政府在未獲加州州長同意下宣布部署國民兵，此舉引起加州政府強烈不滿。紐森（Gavin Newsom）怒斥川普「不遵守美國憲法，越權行事，製造恐懼和恐慌」，稱這是「人為製造的危機，目的是將加州國民兵聯邦化」。

紐森 9 日通過社群媒體透露，首批派到洛杉磯的 2,000 名國民兵中，只有約 300 人在執行任務，其餘人員只是在聯邦大樓內休息。加州州長辦公室發表聲明稱，部署海軍陸戰隊「前所未有、毫無必要」，只會激化局勢。

法律戰與後續發展

9 日，加州政府向法院提起訴訟，請求法院裁定川普的總統備忘錄和國防部據此調遣加州國民兵的命令違法。起訴對象包括川普和國防部長赫格塞思斯 (Pete Hegseth) 。

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 和總檢察長則於 10 日向法院提交臨時限制令動議，請求法院立即採取行動，阻止川普政府動用美軍和加州國民兵在加州各社區巡邏及參與其他執法活動。

據美國媒體報導，法官駁回這項動議，但決定於 12 日就此動議舉行聽證會，預計將在短時間內對請求做出裁決。