鉅亨網編譯張祖仁 綜合外電 2025-06-11 21:51

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近日與川普總統間的矛盾，讓這支電動車股票的「馬斯克溢價」風險備受關注。

川馬失和 凸顯特斯拉「馬斯克溢價」的風險（圖：REUTERS/TPG）

華爾街分析師和投資人對特斯拉及其備受爭議的執行長持有不同看法。但都一致認為：特斯拉股票價格高於其他電動車公司。換句話說，正是因為馬斯克的存在，特斯拉的股價才如此溢價。

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Roth Capital Partners 分析師歐文 (Craig Irwin) 表示，「如果馬斯克明天就離開，特斯拉股價可能會下跌一半。」「毫無疑問，特斯拉股價存在『馬斯克溢價』。」他給特斯拉股票的評級為「買入」。

其他人對「馬斯克溢價」的估值各不相同。特斯拉股東帕瑪 (Justus Parmar) 經營風險投資公司 Fortuna Investments，並且是馬斯克的支持者，他認為馬斯克的溢價接近 10%。他說：「特斯拉是全球波動性最大的股票之一。有時它的交易價格幾乎像一枚迷因幣。」

Hedgeye 風險管理分析師西佛 (Jay Van Sciver) 持有特斯拉股票的空頭部位，並對馬斯克持批評態度，他認為特斯拉的溢價要高得多，「特斯拉擁有巨大的股市溢價。」「如果馬斯克離開，特斯拉的科技溢價就會消失，因為他被視為一位天才企業家，是讓一切運轉起來的關鍵。」

但他解釋，「現實情況是：特斯拉的收入來自銷售汽車和汽車服務。」「如果它的估值像汽車公司一樣，股價會下跌 80% 到 90%。」特斯拉財報顯示，2024 年交車量出現十多年來首次下降。

馬斯克一系列的爭議，從被指控濫用毒品到行納粹禮，對忠實的投資人幾乎沒有任何動搖。帕馬說，「你最終會得到一位極具魅力、才華橫溢的執行長」

但馬斯克涉足政壇，尤其是他最近與川普總統的不和，凸顯了特斯拉股價溢價的快速縮水。馬斯克上疾呼彈劾川普，並指責總統「涉入艾普斯坦的檔案」。

他在社群媒體上發表侮辱言論之前，曾批評川普提出的「大而美」稅收和支出法案，其中包括削減 7500 美元電動車抵免額度等條款。川普回應馬斯克的侮辱，威脅要取消美國政府與其公司的合約。這場爭吵導致特斯拉股價在上周四 (5 日) 就下跌 14%。第二天，川普稱馬斯克「瘋了」。

西佛說，「川普有一百萬種方法可以讓馬斯克難堪。」例如，他可以對特斯拉徵收關稅，就像川普威脅對蘋果一樣。

在兩位對手和好後，特斯拉股價本周有所回升。川普周二 (10 日) 收回先前出售其紅色特斯拉的決定，並表示與馬斯克聯繫「沒有問題」，特斯拉股價上漲近 6%。而馬斯克周三 (11 日) 表示，對自己發布的一些關於總統的貼文感到後悔。