鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為97.90元
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根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.9元，其中最高估值3.76元，最低估值2.1元，預估目標價為97.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.76(3.76)
|5
|6.59
|6.13
|最低值
|2.1(2.1)
|2.3
|2.9
|3.4
|平均值
|2.91(2.9)
|3.54
|4.52
|5.03
|中位數
|2.9(2.86)
|3.47
|4.49
|5.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|513.61億
|603.06億
|685.00億
|763.87億
|最低值
|466.38億
|465.25億
|607.74億
|661.32億
|平均值
|505.76億
|579.11億
|662.90億
|729.64億
|中位數
|507.20億
|583.13億
|668.16億
|736.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|4.56
|營業收入
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
|439.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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