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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估下修至0.04元，預估目標價為5.63元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元下修至0.04元，其中最高估值0.12元，最低估值0.02元，預估目標價為5.63元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.12(0.12)0.190.260.24
最低值0.02(0.02)0.040.070.24
平均值0.05(0.06)0.110.160.24
中位數0.04(0.05)0.110.160.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.77億41.25億48.62億46.00億
最低值32.45億36.64億40.92億46.00億
平均值33.77億39.64億45.21億46.00億
中位數33.58億39.73億45.56億46.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.10-6.39-0.44-0.11-0.03
營業收入0.006.75億14.33億23.59億27.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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