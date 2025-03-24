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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為166.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.87元，其中最高估值2.17元，最低估值1.37元，預估目標價為166.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.17(2.17)2.663.23
最低值1.37(1.37)1.682.02
平均值1.84(1.86)2.312.63
中位數1.87(1.93)2.312.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值108.03億133.72億123.17億134.81億
最低值79.14億84.83億103.96億134.81億
平均值96.58億108.62億111.67億134.81億
中位數97.32億108.25億107.89億134.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.330.780.300.661.57
營業收入45.98億47.34億58.54億66.32億79.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWELL

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