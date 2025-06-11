〈台幣〉資金匯入動能偏強 收在29.92元 升值3.5分

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統一投顧分析，美中達成貿易協議的希望升溫，美國商務部長盧特尼克周二表示美中會談進展「非常非常順利」，希望談判能在 (英國當地時間) 今晚結束，但若有需要，雙方將於周三繼續協商，投資人樂觀寄望這次會談能進一步緩和兩國間的貿易與關稅衝突，