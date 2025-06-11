〈台幣〉資金匯入動能偏強 收在29.92元 升值3.5分
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (11) 日全日處升值態勢，終場收在 29.92 元，升值 3.5 分，台北外匯經紀公司成交值 10.89 億美元，資金匯入動能偏強。
新台幣今日以 29.93 元、升值 2.5 分開出後，全日均維持升值，最高來到 29.88 元，全日高低價差 7 分。
觀察主要亞幣，韓元續貶達 1.5%，日元貶 0.15% 上下，星元處平盤左右，泰銖升逾 0.1%，而新台幣收升 0.12%。
統一投顧分析，美中達成貿易協議的希望升溫，美國商務部長盧特尼克周二表示美中會談進展「非常非常順利」，希望談判能在 (英國當地時間) 今晚結束，但若有需要，雙方將於周三繼續協商，投資人樂觀寄望這次會談能進一步緩和兩國間的貿易與關稅衝突，
另一方面，外媒報導傳出美墨之間的鋼鐵關稅協商即將有成果，雙方正接近達成一項協議，可望取消美國總統川普對墨西哥鋼鐵進口所課徵的最高 50% 關稅。
隨著各國貿易談判持續進行中，有助改善市場不安氣氛。
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