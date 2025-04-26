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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調降至60元，幅度約7.69%

鉅亨網新聞中心 2025-04-26 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)提出目標價估值：中位數由65元下修至60元，調降幅度7.69%。其中最高估值72元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Webster Financial Corp.評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Webster Financial Corp.今(26日)收盤價為47.5元。近5日股價上漲7.69%，標普指數上漲4.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WBS市場預估目標價

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Webster Financial Corp.47.5-0.84%

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