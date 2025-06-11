馬斯克130天政府實驗慘敗！耶魯教授一句話點破致命關鍵

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-11 07:40

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據《商業內幕》周二 (10 日) 報導，美國總統川普與全球首富馬斯克決裂，結束 130 天政府效率部（DOGE）的合作實驗。 兩人從超級好朋友，演變成在各自的社群媒體上大掀口水戰，耶魯管理學院教授形容這場權力鬥爭「類似黑社會兩個老大爭奪頭號地位」，為管理學提供失敗案例。

身穿DOGE T恤的馬斯克曾信心滿滿要改革政府，如今卻與川普撕破臉。 (圖:Shutterstock)

上周四馬斯克在 X 平台連發十多則貼文抨擊川普的「大而美法案」，甚至支持彈劾川普的呼聲；川普則威脅取消馬斯克數百億美元的政府合約，並暗示馬斯克患有「川普精神錯亂症候群」。

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耶魯管理學院教授 Jeffrey Sonnenfeld 分析：「這裡的教訓類似於黑社會兩個老大，都渴望成為頭號老大的卓越地位。」他認為馬斯克犯了「悲劇性錯誤」——忘記自己只是川普的幕僚，愚蠢地把自己當主角，「甚至現在仍然高估個人重要性」。

矽谷作風水土不服

馬斯克將他在特斯拉和 X 平台的「快速行動，破壞一切」的管理哲學直接移植到政府體系，結果慘烈。

天普大學教授 Subodha Kumar 指出，馬斯克犯了管理學大忌：「不是每套做法都能到處用。你得先懂組織文化，從內部改革，不是從外面硬來。」

DOGE 團隊充滿了 19 到 24 歲、毫無政府經驗的軟體工程師。這種「先刪除，有問題再加回來」的方式，在政府機構造成災難性後果。DOGE 實際上讓政府效率更低，包括消除了技術部門、推動重返辦公室卻發現連辦公椅都沒有等。

慘淡的成績單

DOGE 原本承諾削減 2 兆美元聯邦支出，實際僅達成 1800 億美元，不到承諾的十分之一。更糟糕的是，無黨派研究機構 Partnership for Public Service 分析顯示，DOGE 的各項行動反而可能耗費 1350 億美元，涵蓋裁員、重新招聘及生產力損失等成本。

Kumar 表示，DOGE 帶來了組織混亂、工作延宕、人員互不信任，許多優秀人才因此離職。他強調「這種損害需要很長時間才能修復」。

馬斯克的形象重塑之路

針對馬斯克要面對的政治孤立和財富縮水，馬斯克急需重新定位。哥倫比亞商學院教授 Michael Morris 分析，馬斯克的下一步可能是「將自己描繪成一個純粹主義者，進來提供技術幫助，但沒有意識到腐敗有多深」，把自己包裝成科技業的迷徒浪子。