川馬「斷崖式分手」？范斯勸架：希望馬斯克重歸川普陣營！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-09 08:59

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美國總統川普和世界首富馬斯克的矛盾愈演愈烈，美國副總統范斯周末出來勸和，稱馬斯克攻擊川普的行為是一個巨大錯誤，但他仍希望馬斯克吵後能歸隊。

美國總統川普和世界首富馬斯克的矛盾愈演愈烈。（圖：Shutterstock）

范斯在一檔播客節目中表示：「我永遠忠於總統，我希望最終馬斯克也能以某種方式回歸陣營，也許現在不太可能，他（馬斯克）已經變得很極端，但我希望如此。」

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「總統不認為他需要和馬斯克搞得像血海深仇那樣，我認為，如果馬斯克冷靜一點，一切都會好起來。」他說。

這是川普和馬斯克爆發爭執以來，范斯首次直接提到馬斯克。知情人士透露，在范斯上這檔播客節目之前，川普曾鼓勵他以外交口吻談馬斯克。

去年在馬斯克力挺下，川普當選總統。作為回報，川普任命馬斯克為新設立「政府效率部」（DOGE）的領導人。隨著馬斯克「特殊政府僱員」（SGE）身分到期，他於上周正式離開白宮。

這才剛剛離職，馬斯克與川普就在社交媒體平台上爆發激烈爭吵，撕破臉。