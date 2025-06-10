馬斯克被爆吸毒 川普打破沉默 首次公開回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-10 13:09

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美國總統川普周一（9 日）在白宮首次公開回應全球首富馬斯克吸毒傳聞，稱他不確定馬斯克是否在白宮吸食過違禁藥物，但希望他從未這樣做過。

美國總統川普周一在白宮首次公開回應全球首富馬斯克被爆吸毒傳聞。（圖：Shutterstock）

據美國《The Daily Beast》報導，當被問及馬斯克是否曾在白宮吸過毒時，川普回答：「我真的不知道。我不這麼認為。我希望沒有。我希望他好。我們曾經關係不錯。我只是希望他一切都好。」

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馬斯克與川普反目之前，美國《紐約時報》曾於 5 月 30 日爆料，稱馬斯克在擔任川普「親密顧問」期間曾吸食過量毒品，並經常服用氯胺酮。

馬斯克隨後嚴厲駁斥這篇報導，稱其為假新聞，但他承認使用過氯胺酮，並稱這是醫生給他開的治療抑鬱症藥物。

馬斯克周一再次否認吸毒傳聞，他在社交平台 X 上回覆相關帖文時稱，自己曾接受大約 3 年的隨機藥物測試，沒有發現任何毒品或酒精的痕跡。