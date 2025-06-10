馬斯克被爆吸毒 川普打破沉默 首次公開回應
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普周一（9 日）在白宮首次公開回應全球首富馬斯克吸毒傳聞，稱他不確定馬斯克是否在白宮吸食過違禁藥物，但希望他從未這樣做過。
據美國《The Daily Beast》報導，當被問及馬斯克是否曾在白宮吸過毒時，川普回答：「我真的不知道。我不這麼認為。我希望沒有。我希望他好。我們曾經關係不錯。我只是希望他一切都好。」
馬斯克與川普反目之前，美國《紐約時報》曾於 5 月 30 日爆料，稱馬斯克在擔任川普「親密顧問」期間曾吸食過量毒品，並經常服用氯胺酮。
馬斯克隨後嚴厲駁斥這篇報導，稱其為假新聞，但他承認使用過氯胺酮，並稱這是醫生給他開的治療抑鬱症藥物。
馬斯克周一再次否認吸毒傳聞，他在社交平台 X 上回覆相關帖文時稱，自己曾接受大約 3 年的隨機藥物測試，沒有發現任何毒品或酒精的痕跡。
「但凡有人說我吸毒，你馬上就能知道他是個大騙子，要知道我是地球上出鏡率最高的人之一，而且每周 7 天都要和各種各樣的人會面！而且，我曾經因為跟喜劇演員羅根（Joe Rogan）吸了一口（大麻煙）而接受大約 3 年的隨機藥物測試。沒有發現任何毒品或酒精的痕跡。」馬斯克說。
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