鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-10 12:30

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根據美國汽車協會 (AAA) 最新發布的調查報告，消費者對電動車接受度正呈顯著下滑趨勢。在今年 3 月針對 1128 名美國普通家庭的調查中，僅 19% 受訪者表示「可能」或「極有可能」選擇電動車作為下一輛座駕，較 2022 年的 25% 大幅下滑。同時，63% 受訪者明確表示「不太可能」或「完全不可能」購買電動車，創下歷史新高。

充電焦慮、政府補貼沒了加上不爽馬斯克 美國民眾購買電動車意願創5年新低

報告顯示，消費者對電動車顧慮主要集中在經濟性與實用性層面。62% 受訪者擔憂電池維修費用過高，59% 認為車輛售價昂貴，這兩大因素成為阻礙購買的首要原因。續航與充電便利性也引發廣泛擔憂。57% 認為電動車不適合長途旅行，56% 批評公共充電樁不足，55% 擔心途中電量不足。相較之下，只有 77% 的潛在買家將「節省油費」列為驅動因素，顯示經濟性優勢未能抵銷現實障礙。

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消費者對電動車普及前景的樂觀度同步降溫。僅 23% 受訪者相信電動車未來十年成為主流車型，較 2022 年的 40% 驟降。

另外，政策誘因吸引力亦大幅縮水。今年僅 39% 消費者將稅收減免視為購車考量，遠低於 2022 年的 60%。同時，「技術創新」這項傳統賣點關注度跌至 22%，反映技術光環逐漸褪色。

儘管純電動車受到冷遇，AAA 仍指出，混合動力與插電式混合動力車款恐成為消費者折衷選擇，這類車款因結合內燃機與電動系統，既能降低油耗，也規避純電動車的續航焦慮，正受到更多關注。

此外，儘管 AAA 報告未直接表示看法，但分析普遍認為特斯拉近期的負面事件，加劇消費者對電動車的抵觸情緒。該公司執行長馬斯克捲入政治爭議，激進行為導致品牌形象受損，上季特斯拉銷量年減 13%，獲利暴跌 71%。馬斯克近期重返日常管理職位，試圖挽回市場信任，但修復消費者信心仍需時間。