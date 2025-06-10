美國疫苗政策掀信任危機！衛生部長甘迺迪撤換ACIP全體成員

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 13:50

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美國衛生部（HHS）部長小羅伯特 · 甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）於週一（9 日）宣布，將全面撤換美國疾病管制與預防中心（CDC）旗下「預防接種諮詢委員會」（ACIP）的 17 名現任委員，引發外界對美國疫苗政策穩定性與公信力的質疑。

美國衛生部部長甘迺迪撤換ACIP全體成員。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，甘迺迪在《華爾街日報》的專文中表示：「需要徹底清除所有成員，才能重建公眾對疫苗科學的信心。」他強調，HHS 將「恢復公眾信任」置於所有挺疫苗或反疫苗的立場之上。

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ACIP 是由獨立的醫學與公共衛生專家組成，專責審查疫苗數據並提出政策建議。所有建議須經 CDC 主任批准，才能成為官方政策。

目前尚不清楚甘迺迪將任命哪些新成員。不過，HHS 在聲明中指出，仍將於 6 月 25 日至 27 日舉行計劃中的會議，提出建議。知情人士透露，新任命的委員將會主持該次會議。

自接掌 HHS 以來，身為知名疫苗懷疑論者的甘迺迪，已採取多項與傳統公共衛生立場背道而馳的政策，包括不再建議健康兒童與孕婦接種新冠疫苗，並終止多項防疫新疫苗的開發計畫。

甘迺迪補充指出，部分 ACIP 委員是拜登政府任期末倉促任命的，若不全面撤換，川普政府要到 2028 年才能任命大多數新成員。

他聲稱該委員會多年來遭遇利益衝突困擾，形同疫苗的「橡皮圖章」，無法有效監督疫苗決策。

但《路透》指出，HHS 設有嚴格的利益衝突揭露制度，多年來從未出現過相關問題。所有 ACIP 成員都已被要求遵守有關揭露潛在利益衝突的規定。

此外，ACIP 過去也曾對某些疫苗提出比 FDA 更為謹慎的建議。例如，雖然 FDA 核准默克的 HPV 疫苗適用於 9 至 45 歲男女，但 CDC 僅建議 9 至 26 歲者接種，因為對 27 至 45 歲族群的公共衛生效益較低