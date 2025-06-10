結束連兩年貶勢！盧布今年來猛升逾40% 美元卻遭前所未有看跌 專家分析三大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-10 11:10

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在地緣政治局勢緊張、國際油價下跌的背景下，俄羅斯盧布卻逆勢飆升成為全球焦點。根據美國銀行最新數據，今年來盧布升值逾 40%，領先全球主要貨幣，盧布兌美元 (USDRUB) 匯率從今年初的 113 大幅下探至 78，徹底扭轉過去兩年連續貶值超 40% 的頹勢。

結束連兩年貶勢！盧布今年來猛升逾40% 美元卻遭前所未有喊空 專家分析三大原因 (圖:Shutterstock)

盧布此輪強勢反彈的核心動力，一方面是因為俄羅斯央行持續維持限制性貨幣政策，將基準利率鎖定在 20% 高位，透過高借貸成本抑制進口需求。由於預期進口關稅上調，進口商去年下半年提前大規模採購電子產品、汽車等耐用品，導致今年首季實際進口需求大幅萎縮，企業外匯購買需求隨之銳減。

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其次，俄羅斯政府強制要求大型出口商將部分外匯收入匯回國內並兌換為盧布，其中石油業成為主力，今年前 4 月最大出口商外匯銷售額達 425 億美元，較前 4 個月增長近 6%，直接推升盧布市場需求。

第三，貨幣供給量收縮進一步支撐盧布匯率。2023 年 8 月，俄羅斯央行貨幣供給量年增率仍高達 23.9%，2025 年 1 月起轉為負值，目前以每年 1.19% 的速度萎縮。此外，市場對俄烏和談的預期升溫，部分資本回流盧布資產，也為匯率注入短期動力。

不過，盧布強勢能否持續仍存懸念。分析師警告，作為俄羅斯經濟支柱的油價大幅下跌，可能成為關鍵拖累。能源出口收入減少將削弱外匯流入，進而施壓盧布。

復興資本經濟學家 Andrei Melaschenko 指出，目前盧布也許已接近高點，近期可能走軟。更長期的風險在於，若俄烏達成和平協議，資本管制如外匯限制可能解除，加上央行潛在降息動作，盧布恐面臨快速拋售壓力。

此外，油價下跌已衝擊俄羅斯財政。去年油氣收入佔俄羅斯聯邦財政收入約 30%，油價走低與盧布升值正侵蝕油氣出口利潤，迫使政府更多依賴國家福利基金填補開支缺口，非優先支出項目恐面臨削減。

芬蘭銀行高級經濟學家 Heli Simola 強調，俄羅斯經濟與全球市場高度隔絕，盧布貶值對提升貿易競爭力的作用有限，這意味著其匯率更依賴內部政策，而非外部需求修復。

此外，美元走勢疲軟也為盧布升值提供額外助力。川普政府 4 月推出的超預期關稅措施，打破了年初市場對美元的樂觀預期，引發美元拋售潮，CBOE 美元波動率指數等衡量市場波動的指標飆升，美元指數跌至 2022 年以來新低。

數據顯示，美元迎來自 1974 年以來最差的年度開局，年初迄今累計暴跌約 9%，光是 4 月就貶值 4.5%。

在外匯選擇權市場，投資人正加碼買進美元看跌選擇權，釋放出美元可能進一步走弱的訊號。同時，多個貨幣對風險逆轉指標定價仍維持在多年高點附近，凸顯市場對美元的持續看空情緒。

Optiver 外匯選擇權部門主管 Tim Brooks 指出，總體來看，外匯選擇權價格持續顯示美元面臨較大的進一步走弱風險。目前市場尚未出現單一的大規模部位，但投資人對美元看跌期權需求達到前所未有的程度，遠超過同期對平價選擇權或美元看漲選擇權的需求。

芝加哥商品交易所 (CME) 選擇權數據顯示，無論是整體市場或是大多數主要貨幣，對美元看跌選擇權均吸引強勁需求。該集團外匯選擇權部門主管 Chris Povey 指出，5 月美元看跌選擇權交易量佔外匯選擇權交易總量比例超過 59%。