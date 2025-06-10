鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-10 05:05

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美中貿易談判週一 (9 日) 在倫敦展開，雙方高層官員會談六小時後，預計週二將持續磋商，重點聚焦於減緩圍繞稀土與科技領域的緊張情勢。

美中週二持續談判 川普：中國並不容易應付 (圖：REUTERS/TPG)

在首日會談結束後，美方官員態度樂觀但具體進展仍模糊不清。中媒則表示，雙方週二會接著繼續談。

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美國商務部長盧特尼克表示，美中談判之間的討論「富有成果」，財政部長貝森特也表示這是一次「良好的會談」。

美中週二持續談判 川普：中國並不容易應付 (圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普週一表示：「我們與中國的關係很好，中國並不容易應付。我收到的都是好消息。」

率領中方代表團的國務院副總理何立峰尚未對會談發表評論。

央視旗下《玉淵譚天》表示，美中經貿諮詢機制首次會議在英國倫敦舉行。玉淵譚天了解到，當地時間 6 月 10 日，美中經貿磋商機制首次會議將持續進行。

此次美中談判是繼川普與習近平上週通話之後的延續，當時雙方都形容通話氣氛「正面」。

自 5 月中旬，美中雙方在日內瓦達成貿易休兵協議以來，緊張局勢再度升溫，兩國相互指責對方違反協議，並在其他議題上加大壓力。

目前美中雙方也藉由掌握關鍵原料進行策略博弈。《彭博》上週五報導指出，美國在乙烷方面占主導地位，而中國幾乎完全依賴美國進口。華府已開始收緊出口管制，要求取得出口許可。而中國對稀土礦物的出口限制 (這些礦物對汽車等產業至關重要) 則引發美方不滿。

此輪會談正值川普敦促各國加快貿易談判進程之際。美國已向各貿易夥伴發出「友善提醒」通知，指出川普為期 90 天的「對等關稅暫停期」將於 7 月初屆滿。

白宮數週來不斷釋出「不久將有貿易協議」的訊號，目前唯一公布的協議為與英國達成的協議。美印官員本週也進行了貿易磋商，並同意於週一、週二繼續會談，以趕在 7 月 9 日截止日前完成協議。

新一輪關稅即將上路，自 6 月 4 日 (週三) 起，川普已將鋼鐵與鋁的關稅從 25% 提高至 50%。