維護國安！川普簽字：哈佛大學新生簽證申請喊卡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-05 09:27

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美國白宮周三（4 日）宣布，川普總統簽署公告，限制哈佛大學外籍生簽證，對尋求在哈佛大學學習或參加該校交換項目的外國公民採取暫停入境措施，維護國家安全。

川普簽字，哈佛大學新生簽證申請喊卡。（圖：Shutterstock）

據美國《CNN》報導，川普簽署公告，暫停向哈佛大學新生發放國際簽證。白宮在聲明中說，這項公告暫停任何持有 F（學術類）、M（職業累）或 J（交流訪問類）簽證的非移民哈佛大學新生進入美國。

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白宮表示，鑑於一系列針對哈佛大學的擔憂，哈佛大學不再是一個在國際學生和交流訪問項目上值得信賴的管理方。

美國國土安全部在 5 月 22 日宣布取消哈佛大學的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。哈佛大學翌日就控告川普政府。目前麻薩諸塞州聯邦地區法院法官已暫時叫停這項禁令。

據美國媒體 5 月 30 日報導，川普政府已命令所有駐外大使館和領事館立即加強審查以任何目的尋求簽證前往哈佛大學的人士。

川普再次入主白宮後，已經對美國多所大學開火，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金後果。川普政府的主要要求，包括根除校內反猶主義、廢除向少數族裔傾斜的多元化舉措等。