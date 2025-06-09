鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.91元，預估目標價為125.74元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.99元上修至-4.91元，其中最高估值1.04元，最低估值-8.45元，預估目標價為125.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.04(1.04)
|-0.96
|-1.02
|0.61
|最低值
|-8.45(-8.45)
|-8.98
|-9.72
|-5.89
|平均值
|-4.53(-4.64)
|-5.23
|-5.34
|-2.93
|中位數
|-4.91(-4.99)
|-5.05
|-5.15
|-3.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.76億
|36.13億
|31.87億
|35.20億
|最低值
|17.35億
|15.32億
|15.75億
|19.83億
|平均值
|21.55億
|23.28億
|22.95億
|28.85億
|中位數
|20.97億
|22.41億
|23.06億
|29.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|營業收入
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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