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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為59.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.91元，其中最高估值1.1元，最低估值0.49元，預估目標價為59.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.1(1.17)2.462.712.58
最低值0.49(0.49)1.041.491.73
平均值0.88(0.9)1.571.882.15
中位數0.91(0.94)1.521.852.1


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.94億33.67億34.83億33.16億
最低值23.15億23.65億24.34億24.20億
平均值24.20億26.65億27.80億29.02億
中位數24.25億26.30億27.09億28.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.10-0.210.170.620.29
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億22.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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