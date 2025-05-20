鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為59.25元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.91元，其中最高估值1.1元，最低估值0.49元，預估目標價為59.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.1(1.17)
|2.46
|2.71
|2.58
|最低值
|0.49(0.49)
|1.04
|1.49
|1.73
|平均值
|0.88(0.9)
|1.57
|1.88
|2.15
|中位數
|0.91(0.94)
|1.52
|1.85
|2.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.94億
|33.67億
|34.83億
|33.16億
|最低值
|23.15億
|23.65億
|24.34億
|24.20億
|平均值
|24.20億
|26.65億
|27.80億
|29.02億
|中位數
|24.25億
|26.30億
|27.09億
|28.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|營業收入
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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