鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-09 17:31

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中國海關總署今 (9) 日公佈數據指出，今年前 5 月中國裝備製造業產品出口年增 9.2% 至 6.22 兆元 (人民幣，下同)，占出口總值的 58.3%，其中電動車出口表現亮眼，成長 19%。值得關注的是，儘管歐盟對中國產純電動車加徵最高 35.3% 的反補貼關稅，中國車廠仍透過調整產品結構、發力插電式混合動力(插混) 車型，在歐洲市場實現逆勢突圍。

「混」出名堂！中國車廠繞開歐盟反補貼稅靠插混車型突圍 銷量狂增546% (圖:Shutterstock)

自去年 10 月底歐盟對中國純電動車加稅後，中國車廠迅速調整策略，將目光轉向插混車型，這一細分領域尚未被歐盟納入徵稅範圍，成為關鍵突破口。

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根據 Jato Dynamics 數據，今年 4 月歐洲新車銷量年增 0.1% 至 107.85 萬輛，其中插混車年增 31% 至 9.77 萬輛，市佔率 9%，比亞迪 (002594-CN) 表現特別突出，4 月歐洲純電銷量 7231 輛，年增率 169%，首次超越特斯拉躋身歐洲純電品牌前十強。若加插混車，銷量較去年同期飆升 359%。在英國、法國等市場，比亞迪已超越菲亞特、西雅特等歐洲傳統品牌。

中國車廠的歐洲突圍並非偶然。一方面，歐洲市場風向轉變。去年起多國電動車補貼退場，混合動力車 (含插混、油混) 銷售持續領先。數據顯示，今年前 4 月歐洲插混 / 混動車總銷量 128.54 萬輛，市佔率 35.3%，遠超純電車的 15.3%。

另一方面，中國車廠憑藉技術優勢快速回應需求，以領克為例，其歐洲版領克 08 EM-P(插混) 售價 5.3 萬歐元起跳，純電續航 245 公里，高於歐洲同類產品的 50-120 公里，綜合續航超 1400 公里，今年 5 月已從餘姚工廠下線，6 月登陸比利時、德國。

比亞迪、上汽集團 (600104-CN) 、奇瑞等車廠亦加速在歐洲佈局，比亞迪打算調整匈牙利、土耳其工廠產能，新增插混車型，奇瑞下半年將在東歐推出中型插混 SUV Tiggo 8 PHEV；上汽名爵 HEV 家族 1-4 月在歐洲銷售突破 3.9 萬輛。

為因應歐盟潛在政策風險，像是如對插混車加稅，中國車廠正加速本土化建設，推動品牌融入歐洲市場。比亞迪上月宣布歐洲總部選址匈牙利，承載銷售、研發、本地化設計三大職能，計畫 2026 年投產乘用車工廠（年產能 15 萬輛），並與殼牌 (Shell) 合作完善充電網絡，目標 2027 年歐洲市佔率突破 8%。

奇瑞與西班牙 EV Motors 合作，利用原日產工廠生產 EBRO(瑞虎 7 Plus 海外版)，後續將推出插混版本，長安汽車 (000625-CN)3 月在德國慕尼黑發布深藍 S07，首批訂單 4 月底下線發往歐洲。

然而，插混車型雖為中國車廠打開歐洲市場缺口，但挑戰仍存。Jato Dynamics 指出，歐盟是否對插混車加稅尚不確定，若中歐貿易爭端緩和，純電動車銷量或進一步回暖。