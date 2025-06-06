鉅亨網編輯林羿君 2025-06-06 14:28

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俄羅斯 6 日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模無人機與飛彈襲擊，至少造成 4 人死亡，十多人受傷，基輔方面稱，遇難人數可能還會增加。

俄羅斯發射飛彈、無人機大規模轟炸基輔 至少釀4死。（圖：REUTERS/TPG）

普丁本週在電話中警告美國總統川普，莫斯科將對烏克蘭週末在俄羅斯境內摧毀數架戰略核轟炸機的行動進行報復。這是迄今為止最明確的訊號，顯示美國總統的和平努力已陷入停滯。

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烏克蘭空軍 6 日通報，俄軍從多個方向發射無人機與彈道飛彈，並對住宅區發動攻擊，造成基輔市內數起爆炸。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也證實，以至少造成 4 人死亡、10 多受傷，預計遇難者人數還會增加，救援行動正在多個地點展開。

基輔地鐵表示，其基礎設施遭到破壞，其中一條主要線路部分關閉，預計維修需 24 小時；DTEK 能源公司表示，夜間攻擊導致基輔超過 2,000 戶家庭停電。