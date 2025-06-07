鉅亨網編譯段智恆 2025-06-07 00:00

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《彭博》周五 (6 日) 報導，德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 正積極探索穩定幣與不同形式的代幣化存款，反映大型金融機構對拓展數位資產領域的信心持續增強。

德銀擬進軍穩定幣及數位資產支付 加速金融數位化布局(圖：REUTERS/TPG)

該行數位資產與貨幣轉型主管 Sabih Behzad 受訪時表示，德意志銀行正在評估穩定幣的相關選項，包括自行發行穩定幣或加入產業聯盟。他同時指出，該行也在研究是否開發自家專用的代幣化存款方案，以利未來支付應用。

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隨著歐盟相關規範陸續到位，美國國會也正推進穩定幣立法，全球各大銀行正積極尋找如何透過這類代幣及其背後的區塊鏈技術來提升支付效率。然而，許多項目已醞釀多年，目前仍少有大規模的實務應用落地。

Behzad 指出：「我們可以明顯感受到穩定幣的發展動能，以及美國對相關監管環境的支持。銀行在參與穩定幣產業上有多種選項，包括擔任儲備管理人、單獨或與聯盟共同發行自家穩定幣。」

穩定幣通常與美元或歐元等法幣掛鉤，而代幣化存款則是由受監管銀行發行的數位代幣，代表銀行存款的債權，在區塊鏈上呈現，旨在加速支付流程並降低成本。兩者都是在區塊鏈上實現資金流通的數位化形式。

穩定幣市場進展現曙光

近期，Banco Santander SA 據報正規劃透過其數位銀行，向零售客戶提供穩定幣與加密貨幣服務。此外，德意志銀行旗下的 DWS 集團、荷蘭金融機構 Flow Traders 與加密基金經理 Galaxy Digital Holdings 也攜手成立新公司，計劃發行歐元計價的代幣。

市場已出現支付領域的初步應用跡象。摩根大通 (JPM-US) 表示，其 Kinexys 網絡的日均交易額已超過 20 億美元，較去年成長 10 倍。然而，這仍僅占摩根大通支付部門每日處理約 10 兆美元總量的一小部分。

德意志銀行去年底宣布，已對區塊鏈跨境支付結算公司 Partior 進行策略性投資。該行同時也是參與國際清算銀行 (BIS) 與多家央行共同推動的 Project Agorá 成員之一，該計畫旨在探索代幣化如何改善批發跨境支付。此外，德意志銀行早在 2023 年便與瑞士區塊鏈技術公司 Taurus 合作，共同開發機構客戶的數位資產託管服務。