鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class AXP-US的目標價調升至23.82元，幅度約4.42%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)提出目標價估值：中位數由22.81元上修至23.82元，調升幅度4.42%。其中最高估值27.16元，最低估值19.11元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予XP Inc - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
XP Inc - Class A今(7日)收盤價為19.71元。近5日股價上漲4.42%，標普指數上漲1.5%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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