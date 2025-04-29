鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值2.75元，最低估值0.23元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.75(2.75)
|3.3
|3.65
|3.37
|最低值
|0.23(0.23)
|1.66
|2.11
|3.37
|平均值
|0.91(1.03)
|2.68
|3.11
|3.37
|中位數
|0.52(0.53)
|2.87
|3.26
|3.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.41億
|66.63億
|45.94億
|45.80億
|最低值
|41.73億
|42.43億
|43.09億
|45.80億
|平均值
|43.37億
|44.69億
|44.34億
|45.80億
|中位數
|42.11億
|43.40億
|44.41億
|45.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|營業收入
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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